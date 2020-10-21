Киев, 21 октября, 2020, 17:25 — ИА Регнум. Нынешнее правительство Украины станет лидером евроинтеграционных стремлений страны, заявил на заседании кабмина сегодня, 21 октября, премьер-министр Денис Шмыгаль.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

Он обозначил ближайшие планы Киева по углублению евроинтеграции, заявив, что власти страны провели учредительное заседание государственной комиссии по вопросам координации выполнения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Мы сформировали четкую дорожную карту, которая включает в себя принятие 50 законопроектов в Верховной раде и 100 нормативно-правовых актов на уровне кабинета министров Украины. И все это должно быть сделано уже в ближайшее время», — сказал Шмыгаль.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам саммита в Брюсселе в начале октября Украина и ЕС договорились об обновлении действующего сейчас соглашения об ассоциации. Как было отмечено в итоговом заявлении, стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.