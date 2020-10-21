Курганский омбудсмен заявил о проблемах вызова врача на дом
Курган, 21 октября, 2020, 17:08 — ИА Регнум. У жителей Курганской области возникают проблемы со следованием рекомендациям властей при первых признаках острой респираторной инфекции самоизолироваться и вызвать врача на дом. Об этом сообщается на странице регионального уполномоченного по правам человека Бориса Шалютина в социальной сети «ВКонтакте».
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Согласно рекомендациям департамента здравоохранения Курганской области, при признаках простуды — высокая температура, чувство нехватки воздуха, сухой кашель, выраженная слабость, потеря обоняния или снижение ощущения вкуса пищи — курганцам необходимо изолироваться дома и вызвать врача.
В то же время в адрес уполномоченного по правам человека в Курганской области поступают обращения о невозможности дозвониться в поликлиники.
Напомним, в Курганской области в течение месяца отмечается резкое увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», суточный прирост заражений с 30 случаев 22 сентября увеличился до 75 случаев 21 октября.