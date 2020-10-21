Москва, 21 октября, 2020, 16:50 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о периоде выплат накопительной пенсии на 2021, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Предусматривается установление ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2021 год в размере 264 месяца.

По данным Росстата, за 2019 год число мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно составило 919 675 и 1 027 283 человек, ожидаемая продолжительность их предстоящей жизни составила 16,86 и 26,56 лет соответственно, отмечают в правительстве.

«Период дожития» в 2020 году рассчитан в 258 месяцев, в 2019 — 252 месяца. Расчеты производятся согласно методике.