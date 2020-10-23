Москва, 23 октября, 2020, 06:10 — ИА Регнум. Мнения о необходимости продолжения российской программы льготного ипотечного кредитования разделились. Так, например, замминистра финансов Алексей Моисеев выразил беспокойство по поводу возможности роста финансовой пирамиды на основе льготной ипотеки. Как мыслит Минфин РФ о судьбе ипотечных льгот в ближайшем будущем, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Иван Шилов ИА REGNUM

Моисеев объяснял возможность возникновения нездоровой ситуации на почве льготной ипотеки тем, что «мы не знаем, какая ставка будет через 10−15 лет». Тем не менее Минфин России готов продолжить программу, правда, оснастив ее необходимыми поправками и правилами. С этими оговорками программа будет работать не столь на удовлетворение спроса любого и каждого заемщика, независимо от ситуации, сколько на дополнительное укрепление баланса в общей финансовой системе.

Для достижения намеченного результата Минфину пришлось учесть многое, включая и коррупциогенные лазейки нынешнего кредитования. О чем идет речь и в какую сторону конкретно будут меняться правила?

Читайте статью Галины Смирновой «Бабе — цветы, детям — мороженое: льготная ипотека получит ручное управление».