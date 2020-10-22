Варшава, 23 октября, 2020, 01:16 — ИА Регнум. Не нужны Польше деньги ЕС, если за них приходится платить потерей культуры и идентичности, — так, вкратце, можно передать смысл высказывания главы правящей польской партии «Право и Справедливость» Ярослава Качиньского. Как реагирует Евросоюз на нежелание Польши «стричься под общеевропейскую гребенку» и как Качиньский добрым словом помянул времена Советского Союза, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По словам Качиньского, Польша наложит вето на бюджет Евросоюза, если тот продолжит «угрозы и шантаж», а также нападения «на нашу идентичность, нашу свободу, наш суверенитет». Эксперты разошлись во мнениях о том, было ли высказывание Качиньского блефом, направленным на поднятие боевого духа польской аудитории, или же реальной угрозой Евросоюзу. Французская газета Le Parisien высказала недоверие, что кто-нибудь может поступиться выгодой в 125 млрд евро, именно столько субсидий получает Польша от ЕС.

А вот немецкий источник призвал внимательнее отнестись к «политикам типа Качиньского» и увидел в его высказываниях возможность «неудачи всего ЕС». Интересно, что Польша не является единственной страной, готовой применить вето к принятию бюджета ЕС, но только она готова это сделать по идейным соображениям. А из отношения Польши к своей культурной идентичности будет, похоже, складываться отношение к ней ее европейских соседей.

Читайте статью Станислава Стремидловского «Советский Союз для Качиньского оказался свободнее Евросоюза».