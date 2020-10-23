Рига, 23 октября, 2020, 05:07 — ИА Регнум. К 76-летию освобождения Латвии от фашистских оккупантов эта страна подходит с печальными новостями. О том, как складывается судьба «независимого европейского бантустана», рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Официальные власти Латвии мероприятия в честь 76-летия освобождения проигнорировали, что стало привычной, хотя от этого и не менее неприглядной практикой за годы, прошедшие после распада СССР. Это ведь не марши ветеранов СС и их почитателей, которые латвийские власти приветствуют и одобряют на самом высоком уровне.

За годы своей «независимости», а в действительности, глубокой зависимости от денежных подачек Брюсселя, бывшая советская Латвия похоронила свой промышленный потенциал, стала глубоким захолустьем, из которого разбежалась большая часть трудоспособного населения. Зато продолжаются усилия по навязыванию Латвии роли «передового края обороны от российской агрессии». Возможно, что, предоставляя свои земли в качестве плацдарма для натовских войск, Латвия готовит себе печальное будущее.

Читайте статью Владимира Павленко «Латвия сегодня: еще раз о цене забвения исторической памяти».