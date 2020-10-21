Москва, 21 октября, 2020, 15:07 — ИА Регнум. Новый рамный внедорожник KIA Mohave в России будет продаваться по цене от 3 099 900 рублей. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба компании.

Kia Kia Mohave

На российском авторынке продажи новинки начнутся 2 ноября 2020 года. Предлагаться Mohave будет в трех комплектациях: Luxe, Prestige и Premium. Стоимость начальной версии полноразмерного внедорожника будет составлять 3 099 900 рублей, а топовая комплектация будет стоить 3 559 900 рублей.

Новинка получит дизельный мотор V6 3.0 CRDi мощностью 249 л. с. Агрегатироваться он будет с восьмиступенчатым «автоматом». Кроме того, будет также полноприводная модификация с системой выбора режимов Terrain Mode Select.

Новый внедорожник получит семиместную компоновку салона. При этом для увеличения багажного отсека можно будет убрать третий ряд сидений.

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