Санкт-Петербург, 21 октября, 2020, 15:13 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга исключили из обновленного законопроекта о бюджетном процессе положение, согласно которому они обязаны были бы согласовывать все свои поправки к бюджету со Смольным еще до внесения, передает 21 октября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Такое решение было принято на этапе второго чтения. В первом же чтении губернатор Александр Беглов через свой законопроект предложил парламенту согласовывать любые бюджетные поправки сразу с несколькими ведомствами внутри исполнительной власти.

Это вызвало волну возмущения среди депутатов всех фракций, включая «Единую Россию». Они сочли, что исполнительная власть пытается окончательно устранить их от контроля за финансовой сферой.

«Это нарушение Конституции, нарушение вообще полностью идеологии бюджетного процесса. Это вы у нас спрашиваете разрешения на ассигнования. А не мы у вас. Это вы пришли к депутатам и просите разрешить тратить деньги», — сказала руководитель фракции «Партии Роста» Оксана Дмитриева.

Единоросс Сергей Никешин предложил каждому заниматься «своим делом», а Смольному — не лезть в регламент ЗакСа и не распоряжаться его полномочиями. Он сообщил вице-губернатору Эдуарду Батанову, что если Смольный продолжит «сжимать пружину» вокруг парламента, то закончится всё «не очень хорошо», а проблема станет политической.

Спикер Вячеслав Макаров потребовал убрать этот пункт из законопроекта, потому что он может стерпеть плохие или «тупые» инициативы, но не «смешные».

Вице-губернатор Батанов назвал жаркие обсуждения «гапонщиной» и призвал коллег к обсуждению, раз им не нравится только одна поправка. В результате 21 октября её все же вымарали из окончательного текста.