Чубайс не видит повода назначать его «начальником Арктики»
Москва, 21 октября, 2020, 14:18 — ИА Регнум. Председатель правления госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о его возможном уходе из компании.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Анатолий Чубайс
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«Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью, вовсе не повод назначать меня начальником Арктики», — написал Чубайс на своей странице в Facebook.
Ранее о возможном уходе Анатолия Чубайса с поста главы госкорпорации «Роснано» сообщили несколько источников РБК. Уточнялось, что кадровые изменения станут результатом реформы российских институтов развития, которая в настоящее время рассматривается правительством РФ.
Источники заявили, что Чубайс получил предложение «заняться Арктикой».