Инта, Коми, 21 октября, 2020, 13:47 — ИА Регнум. За отставку главы минсельхоза Коми Анатолия Князева выступили жители Инты. Свое требование горожане озвучили на митинге.

Mshp.rkomi.ru Анатолий Князев

Как пишет издание 7×7, митингующие считают, что Князев виновен в банкротстве местного агрокомплекса. По их мнению, чиновник ограничил финансовую помощь агрокомплексу «Инта Приполярная» для лоббирования интересов другой птицефабрики. У агрокомплекса уже закончились деньги на комбикорм, на предприятии активно идет забой кур-несушек.

Митингующие потребовали провести финансовую проверку и выяснить, законно ли расходует бюджетные деньги Минсельхоз Коми. В правительстве республики ситуацию пока не прокомментировали.

Напомним, 20 октября глава Коми Владимир Уйба утвердил новый состав правительства республики.