Бомбардировщик Су-34 разбился под Хабаровском
Хабаровск, 21 октября, 2020, 13:37 — ИА Регнум. В Хабаровском крае потерпел крушение самолёт Су-34. По информации пресс-службы Восточного военного округа, инцидент произошёл сегодня, 21 октября, при проведении планового учебно-тренировочного полёта.
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Летчикам удалось спастись, они катапультировались.
Известно, что полёт выполнялся без боекомплекта. Также отмечается, что самолёт упал в лесисто-равнинной местности. На земле разрушений нет.
Причины случившегося пока не называются. На место происшествия направлена комиссия Восточного военного округа.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре на территории Тверской области полёта потерпел крушение истребитель Су-30. Боевая машина упала в лес, лётчики успели катапультироваться.