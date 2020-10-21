Вашингтон, 21 октября, 2020, 13:36 — ИА Регнум. Бывший президент США Барак Обама поддержит кандидата от Демократической партии Джо Байдена в ходе ряда предвыборных митингов, сообщает 21 октября The Hill.

U.S. Marine Corps Дональд Трамп, Джо Байден и Барак Обама

В ходе своего турне Обама выступит в Филадельфии, где он призовет граждан не допустить повторения второго срока Дональда Трампа.

«Президент Обама лучше всех понимает, что поставлено на карту на этих выборах, поскольку Дональд Трамп систематически нападал на его [Обамы] наследие каждый день с момента вступления в должность почти четыре года назад», — отметил стратег-демократ Джоэл Пейн.

Напомним, незамедлительно после прихода Трампа в Белый дом он подписал указ о выходе США из Парижского соглашения о климате, затем президент-республиканец отменил действие ряда иных указов Обамы, в том числе касающихся угледобычи на территории США. Одной из наиболее значимых нападок на наследие президента-демократа, который по-прежнему считается одним из наиболее популярных американских лидеров, стал выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки с Ираном.