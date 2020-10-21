Магнитогорск, Челябинская область, 21 октября, 2020, 13:30 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области владельцы кафе могут быть оштрафованы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Штраф

По данным надзорного ведомства, имеющаяся в заведении печь-мангал оказывает негативное воздействие на окружающую среду. При этом с декабря 2018 года владелец не поставил её на государственный учёт. Такие же нарушения выявлены и у ещё двоих бизнесменов.

Теперь против предпринимателей возбуждены административные дела. Рассматривать их будет областное минэкологии.