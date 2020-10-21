Москва, 21 октября, 2020, 13:26 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла президентский законопроект о правительстве РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября. Инициатива была доработана, в комитет Госдумы по госстроительству поступило 12 поправок.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство РФ

Так, если сейчас вице-премьеры и федеральные министры могут замещать только должности полпредов президента в федеральных округах, то согласно поправкам, министры «могут замещать иные государственные должности РФ», в том числе в регионах и муниципалитетах. Отдельно оговаривается, что члены правительства не могут быть членами Совфеда, депутатами Госдумы и заксобраний.

Также планируется изменить сроки консультаций с Совфедом по вопросу назначения министров силового блока. Предполагается, что президент будет назначать глав силовых министерств после консультаций с Советом Федерации. Первоначальная версия законопроекта отводила на консультации семь дней, но сенаторы предложили изменить сроки — до пяти дней.

Проект закона внесен на обсуждение нижней палаты парламента президентом РФ Владимиром Путиным в рамках реализации новых положений Конституции, одобренных гражданами на общероссийском голосовании и вступивших в силу в июле 2020 года.

Меняется порядок формирования правительства, в этой связи возрастает роль Госдумы и Совфеда, меняется порядок освобождения от должности министров, уточняется порядок прекращения полномочий правительства, в том числе в связи с выражением недоверия правительству нижней палатой парламента.