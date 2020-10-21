Москва, 21 октября, 2020, 13:18 — ИА Регнум. Обсуждение вопросов водоснабжения Крыма проведет 21 октября с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным президент России Владимир Путин. Об этом 21 октября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

«Во второй половине дня очень важное совещание будет у президента — это совещание с Маратом Хуснуллиным. Тема — водоснабжение Крыма», — заявил пресс-секретарь.

Также он указал, что в регионе в данном вопросе сложилась критическая ситуация, и отметил, что ее причины хорошо известны, в связи с чем принимаются необходимые меры.

«Было соответствующее поручение президента, правительством утвержден комплексный план по обеспечению водоснабжения Крыма», — напомнил Песков и уточнил, что именно об этом и будет вестись речь на встрече главы государства с Хуснуллиным.

Отметим, трудности в водоснабжении полуострова Крым начались в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей полуострова.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.