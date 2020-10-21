Москва, 21 октября, 2020, 13:00 — ИА Регнум. В России постепенно сокращается число зарегистрированных в центрах занятости безработных. Об этом 21 октября на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Безработный

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«Сегодня это уже 3 млн 584 тыс. человек», — уточнил глава федерального ведомства.

Он добавил, что по сравнению с пиковым периодом этот показатель сократился более чем на 100 тыс. человек.

Котяков добавил, что с начала осени на работу было принято почти на 600 тыс. граждан больше, чем уволено.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о снижении числа безработных в России заявила замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова. По данным Росстата, уровень безработицы в России в сентябре 2020 года сократился до 6,3% от экономически активного населения. По предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, в сентябре в качестве безработных классифицировались 4,8 млн человек в возрасте 15 лет и старше.