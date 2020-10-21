Пекин, 21 октября, 2020, 13:24 — ИА Регнум. Предположительный рост китайской экономики составит 5% в год в течение следующих 15 лет. Об этом заявил советник председателя КНР Си Цзиньпина, профессор школы государственной политики и управления Университета Цинхуа Ху Анганг, сообщает 21 октября издание Nikkei Asian Review.

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По его словам, рост экономике обеспечит быстро развивающийся технологический сектор. Китай стал крупнейшим в мире экспортером высокотехнологичной продукции.

«В период с 2007 по 2018 год китайский экспорт высоких технологий увеличивался в среднем на 7,1% в год», — сказал Ху Анганг.

Он также добавил, что Китаю удалось взять под контроль воздействие пандемии коронавируса на экономику, однако в мире пока сохраняется неопределённость.

Ситуацию в экономике Ху прокомментировал в преддверии заседания ЦК КПК — правящей партии страны. Пленарное заседание запланировано на 26 октября, в его повестке — обсуждение долгосрочных экономических целей до 2035 года.

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