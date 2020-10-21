Кострома, 21 октября, 2020, 12:50 — ИА Регнум. В Костромской области за последние сутки коронавирусом заразились 92 человека, за этот же период излечились 62 больных. Об этом 21 октября сообщает оперативный штаб по региону.

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В области скончались трое пациентов — двое мужчин 57 и 73 лет и пенсионерка в возрасте 85 лет. Таким образом, число летальных исходов среди больных с диагнозом COVID-19 в регионе возросло до 120.

С начала эпидемиологического периода в Костромской области выявили 6278 заражённых, 4633 из них выздоровели. В больницах сейчас находится 218 человек, ещё 1312 граждан лечатся на дому.