Пхеньян, 22 октября, 2020, 06:17 — ИА Регнум. Внимание мировых СМИ, привлеченное военным парадом в Северной Корее и последующей речью лидера КНДР Ким Чен Ына, свидетельствует о том, что европейская повестка все дальше уходит из центра событий, превращаясь в мировую периферию. О том, почему так происходит, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие КНДР

Парад и речь руководителя КНДР составили часть торжеств по поводу 75-летия Трудовой партии Кореи. Хотя по зрелищности и вниманию мировой прессы, разумеется, парад стал центральным событием. Особенно пристально к параду приглядывалась Япония, ведь именно ей, как верному сателлиту США, по мнению Токио, могут предназначаться продемонстрированные на параде «средства доставки полезной нагрузки». По мнению японских военных специалистов, перехватить северокорейские ракеты имеющимися средствами японским силам самообороны в случае конфликта не удастся.

Но не только по мнению Токио северокорейский прорыв в военной сфере за последние несколько лет иначе как «удивительным» назвать трудно. Еще интереснее, пожалуй, те места из речи северокорейского лидера, в которых он «посылает сигналы» своим друзьям или оппонентам. Сразу становится понятно, что дружба с Китаем у КНДР запланирована надолго, а диалог с Южной Кореей, по мысли Ким Чен Ына, не худо бы и восстановить. Чем еще интересным отмечено северокорейское празднество и чем оно интересно для всего мира?

Читайте статью Владимира Павленко «Военный парад в Пхеньяне как символ восточного драйва на фоне упадка Запада».