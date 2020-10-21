Саракташский район, Оренбургская область, 21 октября, 2020, 12:20 — ИА Регнум. В селе Спасское Саракташского района до сих пор закрыт единственный детский сад. Его здание в аварийном состоянии и представляет угрозу для жизни и здоровья воспитанников. Однако после прокурорского предписания главе района последовала реакция — начались ремонтные работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Epp.genproc.gov.ru Здание сельского детского сада

«В настоящее время благодаря вмешательству прокуратуры и общественников начаты ремонтные работы. Подрядная организация восстанавливает стену здания и осуществляет сопутствующие ремонтные работы. По их окончании прокуратура на основании выводов специализированной организации оценит качество проведенного ремонта и готовность помещений к возобновлению образовательного процесса с соблюдением условий безопасности», — сказала старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева. Она подчеркнула, что вопрос устранения аварийности помещений останется на контроле прокурора до полного устранения недостатков.

Напомним, ранее тревогу забили общественники. Активисты ОНФ заявили об аварийном состоянии здания и жалобах населения.