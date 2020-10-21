Токио, 22 октября, 2020, 02:47 — ИА Регнум.

Японский доктор политологии Миюки Тикаути считает, что конфликт в Нагорном Карабахе может быть рассмотрен как политическое противостояние России и Турции. Есть ли рациональное зерно в логике Тикаути и, если да, что из этого следует, разбирался политический обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Хотя, казалось бы, взгляд из японского далека на конфликт в Нагорном Карабахе должен обладать как минимум объективностью, обусловленной удаленностью от места действия, Тикаути не удается быть объективной, когда речь заходит о России. В ее представлении Россия — это якобы главный выгодоприобретатель в конфликте Армении и Азербайджана, наживающийся на поставках оружия обеим сторонам.

Понятно, что в таком высказывании, также, как и в невысокой оценке российских дипломатических усилий, может играть не последнюю роль обида Тикаути за родную Японию, так и не получившую желанных Курильских островов от «нечуткой» России. Тем не менее она отмечает, что ни один вооруженный конфликт на территории бывшего Советского Союза не может проходить для России как совершенно незначительный. Так есть ли рациональное зерно в ее оценках?

Читайте статью Анатолия Кошкина «Война за Нагорный Карабах: Взгляд из Японии».