Москва, 22 октября, 2020, 01:52 — ИА Регнум. Продолжающиеся успешные испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» позволяют надеяться, что и на море Россия получит такое же современное и неотразимое средство сдерживания агрессии, как и наземно-воздушный «Авангард». О том, какие возможности открывает перед российским ВМФ принятие на вооружение «Циркона», рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

В докладе президенту РФ Владимиру Путину об испытаниях «Циркона», проведенных 7 октября этого года, начальник Генштаба Вооружённых Сил РФ Валерий Герасимов доложил о поражении цели прямым попаданием, ракета прошла 450 километров, а скорость превышала 8 Махов (скоростей звука). «Цирконом» после удачного завершения всех испытаний планируется оснастить как надводные корабли, так и подводные лодки ВМФ РФ.

С учетом того, что ракета «Циркон» может пролететь до 1000 км, перехватить ее невозможно, а для вывода из строя даже авианосца достаточно одного попадания, принятие «Циркона» на вооружение российским флотом должно поставить крест на морском господстве США. Как же запланировано оснащение «Цирконами» российских кораблей?

Читайте статью Владимира Васильева «Ракета «Циркон» становится кошмарной реальностью для ВМС стран Запада».