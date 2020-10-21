Мурманск, 21 октября, 2020, 11:44 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Мурманск с рабочим визитом, передает 21 октября телерадиокомпания «Мурманск».

Hanko Ледокол Арктика

Премьер-министр примет участие в церемонии приемки атомного ледокола «Арктика». Под руководством Мишустина пройдет совещание по вопросам Северного морского пути. Заседание пройдет на базе Атомфлота.

Участники совещания обсудят развитие грузовой базы, ледокольной проводки и инфраструктуры. Кроме того, запланирована встреча с инвесторами Арктической зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября Михаил Мишустин подписал постановление о вводе в эксплуатацию атомного ледокола «Арктика». Планируется, что ледокол приступит к выполнению задач в акватории Северного моря уже в декабре 2020 года.