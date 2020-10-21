Москва, 21 октября, 2020, 11:26 — ИА Регнум. В России необходимо связать в единой системе все цепочки движения древесины. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде РФ заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Вырубка леса

«Необходимо связать в единой государственной информационной системе все цепочки движения древесины посредством электронных сопроводительных документов — от заготовки на делянке, с фиксацией движения заготовленного объема на склады», — сказала Абрамченко.

По её словам, эта же система должна обеспечить ведение электронного государственного лесного реестра по единым для всей страны правилам руками уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Абрамченко также предложила весь лес, заготовленный в рамках санитарных рубок, фиксировать в системе с подтверждением разрешенного объема и места заготовки с обязательной реализацией через биржу.

По мнению вице-премьера, техника, которая работает в лесу, также должна быть легализована, а также должен быть введён федеральный государственный лесной надзор за соблюдением требований лесного законодательства и контролем движения древесины, как полномочие соответствующего федерального органа.