Москва, 21 октября, 2020, 11:20 — ИА Регнум. В России отсутствует единый государственный лесной реестр, и это является проблемой для сферы заготовки древесины. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде РФ заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

(сс) Евгений Фельдман Вагон с древесиной

«Никто сегодня не сопоставляет объем заготовленной древесины и право на его заготовку на конкретной делянке. Продать можно любой объём, не подтверждая легальность его происхождения. Еще один аспект — у нас фактически нет единого государственного лесного реестра. Государство не много знает о таком объекте управления, как «лес», а в силу закона это федеральная собственность», — сказала Абрамченко.

По её словам, у государства фактически нет надзорных функций: «В лесном комплексе ключевая роль у регионов. Регионы в силу полномочий, переданных из федерального центра, отвечают за все. От распоряжения лесными участками, заключения сделок с древесиной и ведения лесного реестра до надзора, лесной охраны и защиты лесов, при этом не получая необходимого финансирования из федерального центра».

По её словам, такое положение привело к тому, что в одних руках сосредоточены функции распоряжения лесом как сырьевой базой для лесной промышленности и полномочия по надзору за соблюдением требований лесного законодательства: «Такое совмещение на практике уже привело к конфликту интересов».