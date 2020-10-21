Санкт-Петербург, 21 октября, 2020, 11:21 — ИА Регнум. Петербургское Законодательное собрание оказалось недовольно ответом губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на официальный запрос о застройке Петроградской стороны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Свое возмущение выразил спикер ЗакСа, главный единоросс города Вячеслав Макаров. Он убежден, что губернатор Александр Беглов так ему ответить «без ответа» не мог, а значит, ему документ фактически подсунули.

По словам спикера, никакие нарушения, на которые парламент указал в запросе о строительстве ЖК Meltzer Hall высотой 26 метров с двухэтажной подземной парковкой на набережной реки Карповки, 27, не были внятно прокомментированы, включая снос исторических сооружений дореволюционной мебельно-строительной мастерской Мельцера.

«Там фундаменты бутовые, дома разрушаются. А если начнут сваи забивать, куда они опустятся, эти сваи?» — воскликнул Вячеслав Макаров. Петроградская сторона считается его политической «вотчиной», в связи с чем он уже не впервые реагирует на застройку района. Макаров возмущен, что районная администрация, где его дочь трудится первым заместителем главы, не знала об этом дорогостоящем проекте до начала стройки.

Те чиновники Госстройнадзора, которые подписывают разрешения на строительство подобных объектов уплотнительной застройки, по словам Макарова, регулярно переходят на работу в компании, которые этой застройкой занимаются. Изначально разрешение на строительство на Карповке получило ООО «Петроцентр» в 2014 году, затем его продлевали в 2017 и 2019 годах.

«Есть основания полагать, что при продлении разрешительной документации не были учтены требования градостроительных регламентов и региональных нормативов градостроительного проектирования, так как последние существенно изменились с 2014 года», — писали Беглову депутаты. Макаров требовал уголовных дел.

Не получив желаемой реакции, он предложил направить на эту же тему в Смольный очередной запрос «с надеждой на то, что будет достойный и внятный ответ».

Вместо этого другие депутаты разных фракций предложили ему отреагировать иначе. Так, «справоросс» Алексей Ковалев предложил поменять законодательство на региональном уровне.

«Противостояние есть между честными людьми и коррупционерами, и ворами, — сказал Ковалев. — Надо готовить соответствующие предложения в закон о градостроительной деятельности и поскорее его принять. И всё, на этом мы закончим эту тему, потому что они не смогут больше так издеваться над людьми». Эта идея, впрочем, не вызвала у Макарова особого энтузиазма: он сказал, что надо информировать граждан о новых стройках. «В случае строительства этого жилого комплекса, я убежден, имеется эксцесс исполнителя», — заявил Макаров.

Беспартийный депутат Максим Резник предложил все же «употребить власть» к Смольному, настоять на своем, возможно, выразить недоверие Беглову, раз он не отвечает депутатам по существу. О том, что чиновники регулярно игнорируют ЗакС, сказал и «яблочник» Борис Вишневский.

«Это не первый случай, когда мы посылаем сигналы туда, а нас посылают обратно. Это превращается уже в систему», — подчеркнул он.

Макаров же вновь пояснил, что не хочет «эскалировать» конфликт со Смольным. «Направляю повторный запрос», — сказал спикер ЗакСа. Вишневский в ответ заметил, что речь идет не о противостоянии со Смольным, а о противостоянии Смольного и закона.

Поддержал «яблочника» и единоросс Андрей Васильев: не отвечают чиновники по существу ни отдельным депутатам, ни фракциям и по другим темам. «Губернатор, исполнительная власть плюнули в лицо Законодательному собранию», — резюмировал Васильев. Он считает это «подчеркнуто наплевательским отношением».

«Я не призываю никого к войне. Но у нас с вами есть отличный инструмент, и его пора употребить: это парламентское расследование. И вот тогда будет понятно, каково воздействие ЖК на ветку метро, почему, в какое время, на каком основании выдавалось разрешение на строительство, как продлевалось. Это в рамках парламентского расследования можно всё установить», — сказал Васильев.

Он призвал начать такое расследование, если Александр Беглов вновь не сумеет внятно ответить на вопросы депутатов. Однако Макаров идею открыто не поддержал, указав лишь, что в ЗакСе уже накопилось много предложений по расследованиям в отношении разных районных администраций.

«Смотрим, мониторим, анализируем, думаем», — развел руками спикер. В итоге большинство депутатов проголосовали за очередной запрос в адрес Александра Беглова.