Москва, 21 октября, 2020, 10:31 — ИА Регнум. Указ, согласно которому российскому режиссеру, актеру и деятелю культуры Никите Михалкову присваивается звание Героя Труда, подписал президент России Владимир Путин. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Никита Михалков

«За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Михалкову Никите Сергеевичу — кинорежиссеру, общественному деятелю, город Москва», — говорится в тексте обнародованного документа.

При этом 21 октября 2020 года Михалкову исполняется 75 лет.

Отметим, Никита Михалков является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», также среди его наград — «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля за фильм «Урга — территория любви» (1991), а также премия американской Киноакадемии «Оскар» и Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Утомлённые солнцем» (1994). Кроме того, его известными фильмами являются «Пять вечеров» (1978), «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974), «Родня» (1981), «Несколько дней из жизни Обломова» (1979), «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1977) и др.