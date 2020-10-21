Путин присвоил Михалкову звание Героя труда
Москва, 21 октября, 2020, 10:16 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда кинорежиссёру Никите Михалкову. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Никита Михалков
«За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Михалкову Никите Сергеевичу — кинорежиссеру, общественному деятелю, город Москва», — говорится в документе.
Никите Михалкову 21 октября исполнилось 75 лет.