Москва, 21 октября, 2020, 10:01 — ИА Регнум. Почти каждый пятый житель России (21%) намерен отказаться от участия в массовых торжествах по случаю Нового года из-за опасения заразиться коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого банком «Открытие».

Дарья Драй ИА REGNUM Новый год

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Наименее осмотрительными в этом вопросе оказались жители Дальневосточного (14%) и Уральского (15%) федеральных округов. При этом большую осторожность проявили жители Московского региона (29%) и Северного Кавказа (28%).

31% опрошенных пока не знает, будет ли принимать участие в массовых новогодних вечеринках и мероприятиях. При этом 13% готовы это сделать, если не будет официальных запретов, пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса. Ещё 5% опрошенных готовы отправиться в новогоднее путешествие по России, 2% планируют отметить Новый год за границей.

Добавим, что большинство населения страны (41% респондентов) считает, что пандемия коронавирусной инфекции в новом году не закончится. Вместе с тем 36% жителей страны верят, что в 2021 году вернутся к «доковидной» жизни без ограничений.

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Участие в опросе, который проводился 16−19 октября, приняла 1 тыс. жителей России в возрасте 18−65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, большинство жителей России предпочитают встретить грядущий Новый год у себя на родине. Такой ответ дали 12% опрошенных. Почти 9% респондентов хотели бы отпраздновать новогоднюю ночь в Таиланде. Также среди популярных стран для встречи Нового года были названы Чехия, Италия и США.