Санкт-Петербург, 21 октября, 2020, 10:08 — ИА Регнум. В печально известном постоянными криминальными историями Апраксином дворе — рынке в центре Петербурга — в очередной раз произошел групповой конфликт, в ходе которого было применено огнестрельное оружие. В больницу госпитализировали мужчину с пулевыми ранениями и другими травмами. Задержаны 16 человек, возбуждено уголовное дело по факту хулиганства с оружием.

Дарья Драй ИА REGNUM Апраксин двор

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сообщение о стрельбе поступило около пяти часов утра 20 октября от дома 28/30 по ул. Садовой, на которую выходит один из фасадов Апраксина двора.

Прибывшие сотрудники полиции установили, что там возник словесный конфликт между уроженцами одной из азиатских республик. Один из участников стычки достал травматический пистолет и открыл огонь по оппоненту.

«В результате 51-летний гражданин был госпитализирован. Для установления всех обстоятельств произошедшего в полицию были доставлены 16 предполагаемых участников данного инцидента», — отметили в Главке МВД.

В УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).

По данным агентства «Оперативное прикрытие», конфликт разгорелся из-за доставки товара. Неизвестный злоумышленник из травматического оружия пять раз выстрелил в сторону 51-летнего уроженца Азербайджана, гражданина России. Пострадавшего с пулевым ранением правого бедра и левой ушной раковины, ушибом груди, закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Среди задержанных в Апраксином дворе 16 человек — трое граждан России, девять граждан Таджикистана, двое граждан Азербайджана, гражданин Пакистана и гражданин Афганистана. У них обнаружились нарушения миграционного режима и факты мелкого хулиганства, однако причастность к стрельбе не установлена. В рамках возбужденного уголовного дела идет розыск стрелка.

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Напомним, крупная драка азиатских мигрантов произошла у Апраксина двора вечером 14 сентября 2019 года. В ходе столкновения применялись ножи и звучали выстрелы, несколько человек оказались в больницах. Был тяжело ранен гражданин одного из азиатских государств СНГ. После этого было задержано 43 мигранта.

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Массовые драки трудовых мигрантов из азиатского и кавказского регионов стали обычным явлением в Петербурге. Нередко в таких конфликтах в ход идет оружие.