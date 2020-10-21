Санкт-Петербург, 21 октября, 2020, 09:49 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург после первых осенних заморозков вновь вернется тепло. Постепенный прогрев воздуха начнется для горожан незаметно. Об этом 21 октября рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Набережная Обводного канала

По его словам, минувшей ночью в Петербурге зафиксированы первые заморозки: минимальная температура воздуха на метеостанции города опустилась до минус 0,9 градуса.

Однако 21 октября на погоду начнет оказывать влияние приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт.

«Небо постепенно затянут плотные облака, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температурный фон пока останется на два-три градуса ниже климатической нормы», — отметил специалист.

Температура воздуха в Северной столице в течение дня будет колебаться в районе +3… +5 градусов, по Ленинградской области +1… +6. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Атмосферное давление будет падать и к вечеру вернётся к норме составив 760 мм рт. ст.