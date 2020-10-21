Вашингтон, 21 октября, 2020, 09:17 — ИА Регнум. Компания GMC (принадлежит компании General Motors) представила электрический пикап Hummer с запасом хода более 550 км. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Media.gmc.com GMC HUMMER EV 2022

Пикап Hummer EV Edition 1 появится на глобальном авторынке осенью 2021 года. Эту модель укомплектуют тремя электродвигателями. Их общая производительность составит 1000 л. с. (15 592 Нм). С 0 до «сотни» машина будет разгоняться приблизительно за три секунды.

Для питания электромоторов предусмотрят блок аккумуляторов Ultium. Благодаря ему запас хода авто составит более 563 км. При этом десять минут подзарядки хватит на 160 км пути.

Для новинки предусмотрена опция Extract Mode, которая даёт возможность за счёт пневмоподвески максимально приподнять пикап для преодоления сложных участков дороги.

Напомним, программное обеспечение мультимедийной системы модели GMC Hummer EV работает на движке Unreal Engine, созданного разработчиком компьютерных игр Epic Games.

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