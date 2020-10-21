Москва, 21 октября, 2020, 08:40 — ИА Регнум. Большая часть жителей России считают, что город или населённый пункт, в котором они живут, очень комфортен для них и их семьи. Так считают 75% участников опроса, проведённого Всероссийским центром исследования общественного мнения и Центром социального проектирования «Платформа».

FanzaR В российском городе

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При этом почти четверть респондентов (24%) заявили о том, что их город проживания скорее неудобен или совсем неудобен для них. 72% граждан отметили, что облик их города или населенного пункта за последние два-три улучшился, при этом 9% опрошенных заявили, что стало хуже. 17% участников исследования считают, что облик не изменился.

Больше всего жителей России в своих городах проживания раздражает небольшая возможность найти подходящую работу (41%), а также дефицит социальных сервисов, в том числе медицины и детских садов (32%), и упадок местной экономики (31%).

На плохое состояние городской инфраструктуры пожаловались 29% респондентов, пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса. Ещё 28% опрошенных назвали раздражающим фактором плохую экологию и неразвитость транспортной инфраструктуры внутри города.

При этом, как следует из опроса, 82% респондентов чаще удовлетворены состоянием различных объектов города или населенного пункта, 18% придерживаются обратного мнения, свидетельствуют данные опроса.

Как сообщал ИА REGNUM, в конце 2019 года институт «Урбаника» проанализировал 100 крупнейших городов России и выявил лучшие и худшие города с точки зрения комфорта проживания в них. Так, лучшим городом, по мнению исследователей, назван Краснодар. Также в пятёрку лидеров вошли Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. Москва заняла 52 место в списке. Аутсайдерами признаны Армавир, Владикавказ, Севастополь и Бийск. Город Уссурийск занял последнее — 100-е место.

Анализу подверглись условия проживания и работы, наличие жилья, обустроенность городской среды, а также средние доходы населения на конкретных территориях.