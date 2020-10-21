Москва, 21 октября, 2020, 08:13 — ИА Регнум. В возрасте 69 лет скончался почётный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, сообщил 21 октября пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский в своём Telegram-канале.

Alexandrkarpovrf Дмитрий Смирнов

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова», — написал он.

Рулинский добавил, что панихиду по новопреставленному отцу Димитрию совершил владыка в Южно-Сахалинске.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что протоиерей Димитрий Смирнов находился в больнице, в реанимационном отделении, с конца сентября. Тогда источники сообщали, что это не связано с коронавирусной инфекцией.