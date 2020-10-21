Сеул, 21 октября, 2020, 08:15 — ИА Регнум. Компания Hyundai представила новый компактный хот-хэтч (небольшой семейный автомобиль с кузовом хэтчбек с мощным двигателем) Hyundai i20 N. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Hyundainews.com Hyundai i20 N

При создании новинки специалисты корейской компании были вдохновлены раллийным автомобилем i20 WRC. При этом хот-хэтч похож на что-то среднее между i20 N Line и старшим i30 N.

Hyundai i20 N идёт с увеличенными воздухозаборниками в переднем бампере, радиаторной решеткой с логотипом суббренда N, оригинальными 18-дюймовыми колесами с брендированными тормозными суппортами и увеличенными на 40 мм (до 320 мм) передними тормозными дисками.

Также модель получила особые пороги, новый задний бампер с диффузором, другие фонари и спойлер на крыше. Цветовая гамма состоит из семи различных оттенков.

Оснащается хот-хэтч i20 N 1,6-литровым двигателем GDi с турбонаддувом нового поколения. Мощность мотора составляет 204 л. с. и 275 Нм крутящего момента. Агрегатируется он с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Ранее стало известно, что компания Hyundai получила в России Одобрение типа транспортного средства на обновленную Elantra.

Читайте также: Обновлённый Hyundai Santa Fe оснастят гибридным мотором