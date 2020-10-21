Иркутск, 21 октября, 2020, 07:05 — ИА Регнум. В Иркутской области из колонии-поселения, находящейся при исправительной колонии №15, сбежали двое заключённых, осужденных за кражи и мошенничества. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба ГУФСИН России по региону.

За колючей проволокой

«20 октября 2020 г. сотрудниками участка колонии-поселения при ИК-15 (г. Ангарск) обнаружено отсутствие осужденных Лиханова Николая Николаевича 1993 г.р. и Сентякова Анатолия Васильевича 1995 г.р. Осужденные отбывают наказание за совершение краж и мошеннических действий», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранительные органы и сотрудники ГУФСИН в настоящее время ведут поиск совершивших побег осужденных, которые могут скрываться в Свирске, Нижнеудинске, Зиме или Братске.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Иркутской области разыскивает двух мужчин, сбежавших из мест лишения свободы в Усть-Куте и Ангарске. Оба ранее неоднократно судимы за кражи и грабежи.

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