Казань, 21 октября, 2020, 03:37 — ИА Регнум. Судья арбитража Татарии Красавина отказала кредитору подрядчика космодрома «Восточный» в Амурской области во введении первого этапа несостоятельности в отношении ООО «ПСО «Казань». Банкротный иск к крупному строителю Поволжья был отклонён, а дело прекращено, передаёт ИА REGNUM.

Kremlin.ru Строительные работы на космодроме «Восточный»

Судья определила — «во введении наблюдения отказать, производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «Производственно-строительное объединение «Казань», г. Казань, ОГРН 1 021 603 643 291, ИНН 1 660 056 570, прекратить». С ответчика взыскали 6 тыс. рублей госпошлины.

Определение подлежало немедленному исполнению, но может быть обжаловано.

Напомним, иск от компании «Стандарт-Ойл» с заявленным долгом более 26 млн рублей поступил в сентябре. Третьим лицом в деле участвовало аффилированное с собственником ПСО «Казань» юрлицо — «Татдорстрой», которое является банкротом.

Та же компания «Стандарт-Ойл» пыталась добиться рассмотрения банкротных претензий летом 2020 года, но иск заявителю вернули нерассмотренным. Банкротные претензии к ПСО «Казань» несколько лет назад были и у налоговой службы. Сумма долгов тогда превышала 2 млрд рублей, но дело закончилось подписанием мирового соглашения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПСО «Казань» имеет контракт на строительство космодрома в Приамурье стоимостью почти 40 млрд рублей. Помимо этого, компания бывшего депутата Госсовета РТ была подрядчиком многих крупных строек в Поволжье.