Москва, 21 октября, 2020, 08:06 — ИА Регнум. Заявление заместителя министра труда и социальной защиты Ольги Баталиной о том, что прожиточный минимум пенсионеров в России занижен, вызвало бурную реакцию со стороны пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 20 декабря в сервисе Яндекс.Новости.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пенсионер

Многие комментаторы оказались уверены, что данные разговоры начались попросту из-за роста стоимости продуктов в магазинах. Власти, считают люди, хотят увеличить прожиточный минимум пенсионеров на столько, чтобы скорректировать их согласно ценам продуктов.

«Ну, так все логично. Цены сейчас сильно взлетят, и получится, что на 1 МРОТ минимальный набор продуктов уже не купить. Поэтому нужно срочно вводить новый расчет, чтоб не сильно поднимать оплату труда и социальные выплаты», — считает Алексей.

Большинство комментаторов называют уровень прожиточного минимума для российских пенсионеров не иначе, как «бесстыдство». Граждане уверены, что пенсионеры в России достойны большего.

«Многие пенсионеры — одинокие люди с отдельной квартирой. Если это двушка, то оплата ЖКХ составляет около 5 тыс. рублей при одном проживающем. Получается прожиточным минимумом государство предлагает людям жить на 4300 руб. Это полное бесстыдство!», — пишет Игорь Р.

Отдельные граждане предложили представителям российской власти обратить внимание на то, как живут пенсионеры в соседних странах. К примеру, старики в Финляндии получают за месяц в среднем такую сумму пенсий, которую российский пенсионер получает практически за год.

«Средняя пенсия в соседней Финляндии, не имеющей ни нефти, ни газа, и с худшим климатом, примерно в 10 раз выше нашей. 1632 евро умножаем на 90 = 146.880. Наша средняя 14 980. Финский пенсионер получает в месяц чуть меньше, чем наш за год», — поделился Pavel Iv.

Нашлись и те, кто предложил решение проблем низкого финансового положения российских пенсионеров. По видению граждан, необходимо национализировать предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых на территории Российской Федерации, а вырученные средства направить на обеспечение социальных выплат для населения.

«Национализация полезных ископаемых и выплата с их продажи пенсий старикам, стипендий студентам, могли бы решить проблему, но наше государство не хочет ничего делать, так как у них там «дружбаны». Им проще, чтобы мы не доживали до пенсий, а наши отчисления пускать на другие нужды. Почему наши топливные компании спонсирует спортивные клубы и разные турниры по всему миру, а на пенсионеров им наплевать? Деньги у государства есть!», — написал Александр Б.

Напомним заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина сделала заявление, согласно которому прожиточный минимум пенсионеров в России является заниженным.