Вашингтон, 20 октября, 2020, 23:49 — ИА Регнум. Состояние психического здоровья граждан США резко ухудшилось на фоне пандемии коронавируса и агрессивной предвыборной кампании кандидатов в президенты, 20 октября передает Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Согласно исследованию Американской психологической ассоциацией (APA), основанному на опросе Harris Poll, около 19% взрослых граждан США заявили, что их психическое здоровье ухудшилось по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что для возрастной категории 18−20 лет ухудшение психического здоровья отметили 34% опрошенных, причем многие сообщили конкретно о серьезных депрессиях или других значимых расстройствах.

«Усугубляющийся стресс будет иметь серьезные медицинские и социальные последствия, если мы не будем действовать сейчас, чтобы уменьшить его», — заявил главный исполнительный директор APA Артур Эванс-младший.

Социологическое исследование проводилось онлайн с 4 по 26 августа и включает ответы 2409 взрослых граждан США в возрасте 18 лет и старше.

Читайте также:ВОЗ заявила о росте числа психических расстройств в мире из-за эпидемии