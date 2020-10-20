Вашингтон, 20 октября, 2020, 23:17 — ИА Регнум. Решение американской администрации оформить продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — это позитивное, хотя и не исчерпывающее решение, считают в американском Конгрессе.

Ironna.jp Ядерное оружие США

Об этом 20 октября сообщает пресс-служба комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, опубликовавшая заявление старшего демократа Роберта Менендеса. Комментируя заявление официального представителя Белого дома Морган Ортагус по СНВ-3, Менендес заявил:

«Если сообщения верны, то я приветствую новости о том, что администрация [американского президента Дональда] Трампа приняла позицию демократов по контролю над стратегическими вооружениями».

При этом Менендес отметил, что считает решение Трампа «полумерой», не решающей «жизненно важных проблем контроля над вооружениями».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в заявлении Ортагус от 20 октября сказано, что Вашингтон готов хоть сейчас оформлять продление на год СНВ-3, действие которого истекает в грядущем феврале. Это сделано в ответ на заявление Москвы о готовности к заморозке ядерных вооружений обеими сторонами соглашения.