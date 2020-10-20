Сан-Франциско, США, 20 октября, 2020, 23:16 — ИА Регнум. Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть ослабит запреты и ограничения после окончания выборов в США, 20 октября передает BuzzFeed News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цукерберг

«Это отражает повышенный риск насилия и беспорядков, особенно во время выборов, и повышенный риск физического вреда людям» , — заявил Цукерберг в интервью журналистам.

Цукерберг заявил, что «решительно поддерживает свободу слова». Однако Facebook взяла на себя обязательство бороться с отрицанием холокоста, движением QAnon и экстремистскими группами.

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