Конфлан-Сент-Онорин, Франция, 20 октября, 2020, 23:03 — ИА Регнум. Убийца чеченского происхождения Абдулах Анзоров, зарезавший в коммуне Конфлан-Сент-Онорин учителя истории Самуэля Пати, накануне преступления написал СМС отцу школьника, ранее жаловавшегося на уроки учителя. В этом письме Анзоров предупредил о нападении.

Freelibs.com Мусульмане во Франции

Во вторник, 20 октября, французским СМИ стало известно, что отец студента, который ранее жаловался на уроки Пати, незадолго до убийства получил от Анзорова СМС. Однако неизвестно, ответил ли адресат на это СМС.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября Анзоров убил и обезглавил Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент ФранцииЭммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.