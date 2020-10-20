Ярославль, 20 октября, 2020, 22:45 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» в третий раз в регулярном чемпионате КХЛ одолел московский «Спартак». Встреча прошла 20 октября в Ярославле в УКРК «Арена-2000» и завершилась победой хозяев с минимальным преимуществом — 1:0.

ХК «Локомотив» Паскуале парирует буллит

Команды не смогли открыть счет в течение 65 минут игрового времени. Лучшими игроками встречи стали голкиперы — страж ворот «Локомотива» Эдвард Паскуале и вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек. Судьба встречи была решена в серии буллитов, игроки «Локомотива» реализовали две попытки из четырех, в составе ярославской команды отличились Егор Коршков и Павел Красковский. Никто из столичных хоккеистов штрафной бросок реализовать не смог.

«Сухая» серия Эдварда Паскуале в КХЛ теперь составляет 136 минут и 13 секунд, он вместе с ярославским клубом одержал 7 побед подряд. «Локомотив» занимает третье место на Западе, набрав 25 очков. «Спартак» расположился на восьмой строчке с 16 очками.