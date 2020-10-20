Москва, 20 октября, 2020, 21:15 — ИА Регнум. Сокращение ВВП России в III квартале 2020 года замедлилось до 3,8% с 8% во II квартале. Такие данные приводятся в опубликованном 20 октября обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности».

Дарья Антонова ИА REGNUM

За период с января по сентябрь 2020 года спад российской экономики, по оценке ведомства, составил 3,5% в годовом выражении.

В комментарии Минэкономразвития отмечается, что из базовых отраслей основной вклад в замедление сокращения ВВП внесло улучшение динамики торговли и обрабатывающей промышленности, а также рост выпуска в сельском хозяйстве.

Также в ведомстве указывают, что снятие карантинных ограничений в III квартале сопровождалось улучшением динамики в отраслях сферы услуг.

«Вместе с тем в условиях действия соглашения ОПЕК+, направленного на поддержку цен на нефть, и ограничений на международные перевозки добыча полезных ископаемых и транспортный комплекс продолжали вносить существенный отрицательный вклад в динамику ВВП», — говорится в обзоре.

Снижение ВВП России по итогам 2020 года, согласно оценке Минэкономразвития, может составить 3,9%.