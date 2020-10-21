Москва, 21 октября, 2020, 07:26 — ИА Регнум. Сергей Собянин 21 октября отмечает в должности мэра Москвы десятилетний трудовой юбилей. В 2010 году Мосгордума утвердила его на посту главы города. Собянин сменил Юрия Лужкова, уволенного в связи с утратой доверия тогдашним президентом Дмитрием Медведевым.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

За время правления Собянина Москва расширила границы, присоединив обширные и пустынные территории ТиНАО, пережила «ночь длинных ковшей», когда ликвидировали многочисленные ларьки и мини-магазины, подчинила рынок городского общественного транспорта, заменив частников госпредприятием «Мосгортранс», активно внедряет цифровые технологии в повседневную жизнь горожан.

Трансформацию переживает градостроительная сфера. Москва активно застраивается, уплотняется и растёт ввысь. Строительными площадками становятся бывшие промышленные зоны столицы, территории советских заводов и фабрик. В процессе реализации находится программа реновации пятиэтажек, по которой жителей из домов середины прошлого века переселяют в новые высотные здания.

В 2020 году деятельность Сергея Собянина на посту мэра Москвы напрямую связана с пандемией коронавируса, в центре которой оказалась российская столица. Из-за разгула инфекции в городе была введена пропускная система, не работали организации, а школьники учились из дома. И по-прежнему эпидемиологическая ситуация в Москве остаётся напряжённой.