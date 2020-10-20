Киев, 20 октября, 2020, 20:15 — ИА Регнум. Бывший секретарь украинского Совнацбеза и и.о. президента страны весной 2014 года Александр Турчинов призвал действующего президента Владимира Зеленского продемонстрировать всем свою способность «защитить страну от агрессии» и «освободить Крым».

Иван Шилов ИА REGNUM

С таким заявлением Турчинов выступил сегодня, 20 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Турчинов считает, что легитимный верховный главнокомандующий Украины, имеющий свое большинство в парламенте, свой кабмин, боеспособную армию в 2020 году — в отличие от 2014 года, когда всего этого не было и приходилось создавать практически с нуля — в настоящий момент не имеет никаких правовых, политических, военно-технических и кадровых ограничений «для выполнения конституционных требований относительно объявления войны и защиты страны от агрессии и освобождения Крыма».

«Это же довольно логично. Раз в 2014 году «плохая» власть не была способна дать бой российским захватчикам в Крыму, то в 2020 году «хорошая и мужественная» власть продемонстрирует всему миру, как надо воевать, и даст бой «другой стороне», — призвал экс-секретарь СНБО.

Турчинов считает, что делая заявление о привлечении к ответственности политиков за «сдачу Крыма», Зеленский пытается таким образом отвлечь внимание общества от «собственной политики ползучей капитуляции».

«Это попытка Зеленского скрыть свою ответственность за провал борьбы с пандемией, масштабную коррупцию, разрушение экономики, собственную беспомощность и неспособность управлять страной», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня, выступая с посланием Верховной раде, президент Зеленский заявил, что те, кто без боя сдал Крым в 2014 году, должны нести ответственность.

«Это вопрос не мести, это вопрос справедливости», — отметил он, не называя конкретных имен.

Александр Турчинов в настоящий момент является руководителем центрального штаба партии Порошенко «Европейская солидарность».