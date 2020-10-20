Вашингтон, 20 октября, 2020, 20:11 — ИА Регнум. Договариваться с Ираном по ядерной программе готовы США, заявила 20 октября американский постпред при ООН Келли Крафт на видеоконференции СБ ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ядерная сделка

По её словам, Вашингтон оказывает на «режим», то есть на власти Ирана, «максимальное давление». Это объясняется тем, что Тегеран якобы является спонсором терроризма и угрозой миру.

Однако, подчеркнула Крафт, Соединённые Штаты готовы «сесть с Ираном за стол переговоров» по работе над всеобъемлющим соглашением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон отказался от своих договорённостей с Тегераном сразу же после прихода к власти в США 45-го президента Дональда Трампа.

США вышли из соглашения, которое они называют ядерной сделкой, разорвав таким образом договорённость и с остальными её участниками (к ним относится и Россия).

Фактически американцы отказались снять санкции с Ирана, обвинив его в нарушении обязательств по сворачиванию ядерной программы. Несмотря на это и на другие агрессивные действия со стороны Вашингтона, Трамп заявил в конце сентября, что Тегеран пойдёт на новый договор с ним.