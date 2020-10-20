Вашингтон, 20 октября, 2020, 19:43 — ИА Регнум. Обвинения, предъявленные американским минюстом корпорации Google, несостоятельны, написала 20 октября пресс-служба компании в своём Twitter.

Keng Susumpow Офис компании Google

В твите компания заявила, что Google популярен, потому что он нравится пользователям, а не потому, что им не из чего выбрать. Так что иск минюста содержит «множество изъянов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский минюст подал на Google антимонопольный иск.

Согласно заявлению, корпорация Alphabet (владелец Google) не даёт конкурентам действовать на рынке, превратив Google в монополиста. К обвинениям минюста присоединились генпрокуроры 11 штатов.