Кострома, 20 октября, 2020, 19:24 — ИА Регнум. В 2021 году из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» Костромской области планируют выделить 85,510 млн рублей. Об этом со ссылкой на данные Минфина сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM

Из них 12,286 млн рублей планируется потратить на покупку музыкальных инструментов для Буйского областного колледжа искусств, школ в Костроме и Островском муниципальном районе.

Ещё 38,766 млн рублей пойдут на капитальный ремонт детских школ искусств. На обновление и создание сельских клубов области выделят 34,456 млн рублей.

Точная сумма, которую получит регион, станет известна уже после принятия закона о федеральном бюджете.

В 2020 году в рамках национального проекта «Культура» Костромской области выделили 23 млн 948 тысяч рублей. Увеличение объёмов финансирования на 2021 год обусловлено включением направления, касающегося капитального ремонта школ искусств, в состав нацпроекта. Ранее средства на эти цели региону выделялись в рамках отдельной субсидии.