Кострома, 20 октября, 2020, 19:20 — ИА Регнум. В Костроме 19 октября прошли испытания сверхгромкой системы оповещения населения «Орало». Об этом сообщает ТАСС. Её действие опробовали впервые в России.

Рупор. Советская фотография 20-30-х. гг

Сигнал оповещения граждан поступил на десять специализированных устройств в Костроме. Они передали сигнал сирены и голосовое сообщение «Внимание! Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения населения».

Название устройства обусловлено его техническими свойствами — встроенный усилитель мощностью 130 дБ обеспечивает слышимость оповещения в радиусе 300 метров. По словам разработчиков устройства — компании «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) — его громкость можно сравнить с работой отбойного молотка или шумом взлетающего самолёта.

«Орало» может работать в режиме сирены или светозвукового оповещения. Как часто будут использовать систему в Костромской области, пока неизвестно.

Напомним, просить костромичей не выходить на улицу с помощью сирен и громкоговорителей власти начали с первых дней введения самоизоляции в апреле. На улицах областного центра в дневное и вечернее время работали громкоговорители и сирены, информацию о соблюдении мер безопасности транслировали из машин ГИБДД. С момента снятия режима самоизоляции в июне эту практику прекратили.